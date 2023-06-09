09 Июня 2023
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Политика Свердловская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Свердловский избирком утвердил дату довыборов в ЗакСО

Избирательная комиссия Свердловской области назначила дополнительные выборы депутата Законодательного собрания региона по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, голосование на довыборах в ЗакСО состоится 10 сентября 2023 года. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании избирательной комиссии.

"В выборах будут задействованы семь территориальных избирательных комиссий: Байкаловская, Ирбитская, Слободо-Туринская, Таборинская, Тавдинская, Тугулымская районные и Ирбитская городская ТИК. Для избирателей этих муниципальных образований будут работать 183 постоянных УИК", - уточнили в избиркоме.

Там также отметили, что избирательная кампания стартует с официального опубликования постановления о назначении выборов.

Ранее сообщалось, что выборы на Среднем Урале в этом году впервые пройдут в электронном формате.

Теги: выборы, дата, избирком


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