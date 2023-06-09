СК возбудил дело о теракте после падения беспилотника в Воронеже

Уголовное дело о теракте возбуждено после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, беспилотник был снабжен взрывным устройством. Атаку совершили лица, действующие в интересах руководства Украины, добавили в СК.

Как сообщалось, троим пострадавшим в результате атаки дрона оказана медпомощь, госпитализация не требуется, погибших нет. Жителей дома эвакуировали. Повреждены несколько квартир. Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд. СМИ пишут, что металлические шарики находят рядом с местом падения украинского беспилотника.