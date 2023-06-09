09 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Жительница Екатеринбурга отправилась в Дубай с рогами и когтями

Жительница Екатеринбурга пыталась провезти в Дубай когти медведя и оленьи рога. Их женщина намеревалась использовать в качестве интерьерного украшения.

Как сообщили Накануне.RU в отделе по связям с общественностью УТУ, пассажирка "Кольцово" намеренно выбрала "зеленый коридор", тем самым заявив, что у нее нет предметов, подлежащих декларированию. Разрешительных документов на перевозку объектов дикой фауны у нее тоже не было. Сама пассажирка заявила, что не знакома с таможенными правилами, а столь странные интерьерные украшения ей передали знакомые.

Экспертиза подтвердила, что предметы были получены путем охоты и не имели маркировки и упаковки. Рога подверглись первичной обработке и зачистке, а когти могли принадлежать как бурому, так и гималайскому медведю.

Рога лося и когти медведя в багаже пассажирки "Кольцово"(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

"В соответствии с заключением эксперта, обнаруженные в ходе таможенного досмотра когти медведя, в количестве 5 штук попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для вывоза необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию с представлением в таможенные органы разрешения (сертификата) СИТЕС", - пояснил и.о. начальника Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

Более того, оба предмета также включены в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, в связи с чем екатеринбурженке было необходимо получить разрешение на вывоз и оформить ветеринарный сертификат. В отношении пассажирки "Кольцово" возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ.

Теги: Екатеринбург, Дубай, таможня, рога, когти


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