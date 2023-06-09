В преддверии Дня России губернатор Андрей Травников вручил награды и премии Новосибирской области

Пять трудовых коллективов нашего региона получили государственные премии Новосибирской области.

Во время торжественного собрания 9 июня губернатор Андрей Травников и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравили новосибирцев с праздником и вручили награды за вклад в развитие региона и страны.

«День России – один из самых молодых государственных праздников, но мы уже понимаем, что это праздник государства, страны с особым путём, особой исторической миссией. И мы не можем позволить себе действовать как многие другие, оглядываться на чужие установки. Мы можем идти только своим путём. Эти уверенность и осознание не только наши внутренние. Даже бывшие «партнёры», а сегодня очевидные противники признают: Российская Федерация – это сверхдержава. И этого бы не было, если бы не было вас и трудовых коллективов рядом с вами, если бы не было огромного количества таких же людей как вы – которые, несмотря ни на что, отдают все свои знания, время, нервы, силы на благо того дела, которое выбрали. Отдают искренне — из любви к профессии, к своему призванию и к тому региону, в котором живут и трудятся. Благодаря вам мы продолжаем вносить существенный вклад в мировую науку, искусство, спорт, культуру… Несмотря на попытки ограничить русское, всё, что создается в России – ценно для всего мира. Огромное вам спасибо!», – обратился к участникам торжественной церемонии Андрей Травников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, госпремии удостоен коллектив НГМУ за разработку и внедрение на территории нашего региона современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения злокачественных опухолей крови с использованием таргетных препаратов. И за внедрение в реальную клиническую практику реабилитационных программ для пациентов, получивших химиолучевую терапию.

За значительный вклад в реализацию нацпроекта «Культура», сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия Сибири и Новосибирской области госпремию получил коллектив Новосибирской Государственной областной научной библиотеки. А за разработку и внедрение в производство в период 2011-2021 гг. серии систем и устройств силовой интеллектуальной электроники для аэрокосмической отрасли и интеллектуальной энергетики госпремии Новосибирской области присуждена коллективу НГТУ.

Госпремии Новосибирской области получили коллективы Института прикладной физики — за создание и освоение производства оборудования для защиты особо важных объектов; и Центра адаптивной физической культуры и спорта региона – за вклад в развитие адаптивного спорта в Новосибирской области, подготовку паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов.

Также Андрей Травников и Андрей Шимкив вручили знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» и Почётные грамоты Новосибирской области.