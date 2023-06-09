Губернатор Новосибирской области Андрей Травников наградил победителей регионального конкурса «Врач года 2023»

В торжественной церемонии награждения победителей регионального конкурса профессионального мастерства «Врач года 2023» принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, конкурс «Врач года» проходит в Новосибирской области уже в двадцатый раз при поддержке правительства региона. Сегодня, 9 июня, состоялось подведение итогов конкурса «Врач года 2023», награждение победителей второго и третьего этапов, победителей в номинациях «За верность профессии», «Наш учитель», «Молодость, новаторство, талант», а также вручение призов по итогам интернет-голосования, зрительских симпатий и лучшей команде болельщиков.

Глава региона вручил почетную грамоту губернатора Новосибирской области и статуэтку победителю регионального конкурса профессионального мастерства «Врач года 2023» в номинации «Наш учитель» Александру Новикову – декану лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета.

Андрей Травников поздравил всех финалистов, победителей конкурса этого года, и обращаясь к участникам торжественной церемонии, отметил, что медицина всегда на самом переднем краю. «Мы с вами отстояли пандемию, многому научились, сделали грандиозный шаг в своем развитии. Прошедшие 2020 и 21 годы принесли нам не только сложности, но и повышение уважения со стороны общества к медицинским работникам, осознание их ценности, дали нам мощный толчок, новые знания, новые решения и проекты», – отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что прошедший год тоже был годом вызова, и поблагодарил всех врачей, кто не остался в стороне, кто в первых рядах помогал коллегам из Донецка и Луганска, оказывал помощь раненым, помогал нашему подшефному Беловодскому району ЛНР восстанавливать систему здравоохранения, настраивать ее под российские стандарты.

«Спасибо всем, кто участвовал в курсах обучения оказания первой медицинской помощи ребят, кто шел добровольцем или мобилизованным для выполнения боевых задач, и тем, кто участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи не только как врач, но и как гражданин. Медицинское сообщество благодаря профессиональной клятве, сформированной ответственности перед людьми, перед страной, всегда на переднем крае», – выразил слова благодарности Андрей Травников.

Всего в мероприятии приняли участие порядка 900 человек – представители органов власти, медицинские работники федеральных и государственных учреждений здравоохранения региона, сотрудники и студенты Новосибирского государственного медицинского университета, учащиеся медицинских классов.