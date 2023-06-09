В Челябинской области задержали подозреваемого в диверсии на железной дороге

В Челябинской области задержали жителя Башкирии, которого подозревают в совершении поджогов на участке Южно-Уральской железной дороги в Миассе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (Диверсия). В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Пресечена попытка совершения диверсии на объектах транспортной инфраструктуры сторонником украинских националистов, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.