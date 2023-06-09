ХК "Автомобилист" продлил контракт с тренером Алексеем Симаковым

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продлил контракт с главным тренером своей молодежной команды Алексеем Симаковым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, под руководством специалиста "Авто" выиграл Серебряный дивизион Восточной конференции МХЛ. Также команда вышла в 1/8 финала розыгрыша Кубка Харламова, где уступила будущим победителям турнира.

Как уточнили в клубе, продолжат работу с молодежной командой тренер вратарей Михаил Демидов и тренер по ОФП Михаил Назаров. Возвращается к работе в хоккейной школе "Спартаковец" Сергей Ступин. А тренером по защитникам МХК "Авто" назначен 47-летний екатеринбургский специалист и экс-игрок клуба Дмитрий Устюжанин.

Напомним, ранее в ХК "Автомобилист" подробно рассказали, как и где хоккеисты основной команды будут готовиться к новому сезону.