ФСБ задержала экс-сотрудника предприятия в Омской области за шпионаж в пользу ФРГ

ФСБ задержала в Омской области бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за шпионаж в пользу Германии.

По данным ведомства, мужчина передавал представителю ФРГ сведения о важных военных объектах Минобороны России в обмен на получение немецкого гражданства.

Возбуждено дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), передает РИА Новости.

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Приморья, который подозревается в шпионской деятельности в пользу Украины. По данным ведомства, мужчина собирал данные об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона и передавал их украинской стороне.