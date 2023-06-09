Путин встретится с Лукашенко и Пашиняном

Президент России Владимир Путин сегодня в Сочи встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Встреча с Лукашенко состоится в резиденции "Бочаров ручей", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Ъ". После переговоров Путин посетит Сириус, где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Далее Путин проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Напомним, 22 мая Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населении. Он отметил, что "вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт". В конце мая прошли аналогичные сегодняшней встречи с Лукашенко и Пашиняном.