"Уральские авиалинии" оштрафовали за утерю багажа пассажира

Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована за утерю багажа своего пассажира.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в декабре 2022 года при перелете по маршруту "Владивосток – Екатеринбург – Сочи" багаж пассажира был утерян авиакомпанией. В пункт назначения его так и не доставили, в связи с чем клиенту пришлось ждать результатов поиска. По данным прокуратуры, свои личные вещи он смог получить только через три дня.

По постановлению прокурора авиакомпания "Уральские авиалинии" привлечена к административной ответственности. За оказание услуг ненадлежащего качества ей назначен штраф 40 тысяч рублей.