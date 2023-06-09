Райффайзенбанк вводит комиссию в 50% за входящие переводы в долларах из других банков

Райффайзенбанк введет комиссию в 50% за входящие переводы физлицам в долларах из других банков. Обновленные тарифы начнут действовать с 20 июня. Сообщается, что максимальный размер комиссии составит $500.

В кредитной организации объясняют появление заградительной комиссии "изменением рыночных условий", которое требует "ограничить количество входящих переводов в долларах".

В начале июня стало известно, что "Тинькофф банк" вводит комиссию в 1% за внесение наличной валюты – долларов или евро – на счет. "Изменения вступают в силу с 5 июня и затронут держателей расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро", - говорится в сообщении кредитной организации.