09 Июня 2023
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Происшествия Новосибирская область
Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске на аттракционе пострадали двое детей

В Новосибирске двое детей пострадали во время отдыха в парке.

По предварительным данным, трагедия произошла вечером 8 июня в парке развлечений в Центральном районе Новосибирска. Во время движения аттракциона девочки 6 и 11 лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели. Пострадавшие госпитализированы с травмами.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Карусель в Центральном районе Новосибирска, на которой пострадали две девочки(2023)|Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Теги: Новосибирск, парк аттракционов, травма


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