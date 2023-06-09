В Новосибирске на аттракционе пострадали двое детей

В Новосибирске двое детей пострадали во время отдыха в парке.

По предварительным данным, трагедия произошла вечером 8 июня в парке развлечений в Центральном районе Новосибирска. Во время движения аттракциона девочки 6 и 11 лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели. Пострадавшие госпитализированы с травмами.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".