09 Июня 2023
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Общество Приморский край
Фото: Накануне.RU

Во Владивостоке во время ливня "поплыл" асфальт на отремонтированной меньше года назад дороге

Прокуратура проверит инцидент со смытым асфальтом на улице Давыдова во Владивостоке. Меньше года назад здесь провели ремонт дороги в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", но испытание мощным ливнем работа подрядчика не прошла – в сети появились кадры с огромными выломанными кусками асфальта посреди того, что еще недавно было проезжей частью.

"Надзорное ведомство даст принципиальную оценку качеству работ, выполненных и принятых по контракту, их соответствию техническому заданию, а также своевременности ликвидации последствий произошедшего в рамках гарантийных обязательств", - говорится в сообщении приморской прокуратуры.

Теги: дорога, нацпроект, ремонт, асфальт, ливень


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