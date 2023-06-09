Во Владивостоке во время ливня "поплыл" асфальт на отремонтированной меньше года назад дороге
Прокуратура проверит инцидент со смытым асфальтом на улице Давыдова во Владивостоке. Меньше года назад здесь провели ремонт дороги в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", но испытание мощным ливнем работа подрядчика не прошла – в сети появились кадры с огромными выломанными кусками асфальта посреди того, что еще недавно было проезжей частью.
"Надзорное ведомство даст принципиальную оценку качеству работ, выполненных и принятых по контракту, их соответствию техническому заданию, а также своевременности ликвидации последствий произошедшего в рамках гарантийных обязательств", - говорится в сообщении приморской прокуратуры.