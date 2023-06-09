Штурм окопов и зданий: прошедшие обучение на базе ЧВК «Вагнер» ополченцы рассказали о полученных навыках

По итогам недельного курса на базе ЧВК «Вагнер» ополченцы рассказали о приобретенных навыках. Мужчины, проживающие в Белгородской и Курской областях, сообщили в беседе с корреспондентами ФАН, что их обучали как штурму, так и обороне.

Один из курсантов назвал базу «Оркестра» лучшим учебным центром в России. По его словам, «вагнеровцы» за неделю обучили мужчин стрельбе, основам топографии и ориентирования на местности, штурму окопов и зданий.

«А также оборона — все это мы прошли. Рассказали, как оказывать медицинскую помощь в случае ранений», — добавил он.

По словам другого бойца, разнообразие специальностей, которые предоставляет учебный центр, поражает. Он подчеркнул, что «музыканты» вкладывают душу в мужчин, которые добровольно записались в ополченцы, чтобы дать отпор противнику в случае необходимости.

«Инструкторы — замечательные люди, которые вкладывают душу в свое дело. Хотелось бы напомнить тем людям, которые до сих пор сидят на диванах, что необходимо встать и готовиться к войне, потому что кроме нас нашу землю никто не защитит», — рассказал он.

В Сети также опубликован адрес электронной почты, по которой любой желающий может задать интересующие вопросы: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru. В публикациях различных СМИ отмечается, что прошедшие подготовку ополченцы не связывают себя контрактом с «Оркестром». Инструкторы лишь делятся опытом с гражданами, которые не готовы остаться в стороне на фоне текущей ситуации в приграничных регионах.