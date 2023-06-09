09 Июня 2023
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Политика Москва
Фото: Накануне.RU

Беспилотные такси могут появиться в нескольких районах Москвы

Беспилотное такси Яндекса может появиться через несколько месяцев тестирования в Ясенево и в других районах Москвы, передает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Андрея Кармацкого.
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По словам разработчика, через несколько недель тестирования Яндекс снимет ограничение на количество пассажиров такси, пока в нем может ездить только один пассажир. У беспилотного такси сейчас есть фиксированные остановки, где можно сесть или выйти. Одна поездка стоит 100 руб.

В ГИБДД ранее отметили, что пока российские города не готовы к реальной эксплуатации беспилотных такси. Это связано с отсутствием технического оснащения, инфраструктуры и, конечно, законодательства.

Теги: такси, яндекс, беспилотник


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