Беспилотные такси могут появиться в нескольких районах Москвы

Беспилотное такси Яндекса может появиться через несколько месяцев тестирования в Ясенево и в других районах Москвы, передает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Андрея Кармацкого.

По словам разработчика, через несколько недель тестирования Яндекс снимет ограничение на количество пассажиров такси, пока в нем может ездить только один пассажир. У беспилотного такси сейчас есть фиксированные остановки, где можно сесть или выйти. Одна поездка стоит 100 руб.

В ГИБДД ранее отметили, что пока российские города не готовы к реальной эксплуатации беспилотных такси. Это связано с отсутствием технического оснащения, инфраструктуры и, конечно, законодательства.