09 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Миронов не верит в снижение бедности по Росстату

Заявление Росстата об очередном снижении бедности - это ложь, считает руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов.
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Как сообщалось, согласно Росстату, число бедных россиян в первом квартале сократилось на 1,3 млн по сравнению с первым кварталом 2022 года - до 19,6 млн человек. Граница бедности составила чуть более 14 тыс. рублей. Денежные доходы населения увеличились на 8,7%, а в реальном выражении - на 0,1%, так как официальная инфляция составила 8,6%.

Миронов уверен, что очередная "победа" над бедностью одержана исключительно на "фронтах статистики". С 2021 года Росстат применяет новую методику подсчета бедности, в результате чего она носит сезонный характер. К тому же оценивается по очевидно заниженному показателю – "границе бедности".

"За весь прошлый год эта граница составила 13 545 рублей, в первом квартале этого года – 14 026 рублей. Если человек зарабатывает 14 027 рублей, он уже не считается бедным. А на что в реальности хватает этих мизерных денег, статистике абсолютно неважно. Главное, что картина бедности искажается в нужном направлении. И Правительство может использовать данные подведомственного Росстата для позитивных отчетов", - написал Миронов.

По подсчетам его фракции, в конце 2019 года реальный размер потребительской корзины превышал 31 тыс. Это реальная граница бедности, но такой статистики Правительству не нужно.

Росстат нужно вывести из подчинения Правительству и кардинально изменить подход к оценке ключевых социальных показателей, заключил Миронов.

Теги: бедность, Сергей Миронов


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