09 Июня 2023
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Политика В России Украина
Фото: AFP 2023 / Olivier Matthys

Косачев, Клишас и Марков раскритиковали слова Резникова об изменении целей СВО

Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, что Россия должна изменить цели СВО, чтобы появилась возможность для мирного соглашения, прокомментировали законодатели и эксперты. Все они единодушны в том, что это недопустимо.

"То есть, по Резникову, украинская нация может существовать на земле только как нацифицированная, милитаризованная и "натизированная", - написал сенатор Константин Косачев.

Сенатор Андрей Клишас отмечает, что современное украинское государство - это искусственное образование и не национальное государство, а "в чистом виде АнтиРоссия, построенная на основе неонацистской идеологии, милитаризма и атлантизма".

Политолог Сергей Марков считает, что со стороны Киева это вовсе не предложение переговоров.

Теги: СВО, переговоры


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