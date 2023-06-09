09 Июня 2023
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Политика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин на торжественном приеме в честь дня России вручил награды выдающимся астраханцам

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл торжественный приём, посвящённый Дню России. Глава региона вручил федеральные и региональные награды жителям Астраханской области, которые ежедневно вносят вклад в развитие и процветание региона. 

музыка, камерный ансамбль(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Среди них: работники госучреждений, представители общественных и религиозных организаций, научные сотрудники, деятели культуры и спорта, предприниматели. Всего награды получили 20 неравнодушных астраханцев.

игорь бабушкин, вручение наград(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Благодарю наших земляков, которые своим талантом, трудолюбием и неравнодушием вносят значимый вклад в развитие Астраханской области. Вас объединяет искреннее служение своему долгу и Отечеству», – отметил Игорь Бабушкин

игорь бабушкин, вручение наград(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Губернатор Астраханской области также подчеркнул, что заложенные многими поколениями традиции патриотизма и ответственность за судьбу Отечества – это нравственный ориентир для каждого.

 

Теги: игорь бабушкин, вручение наград, день россии


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