Игорь Бабушкин на торжественном приеме в честь дня России вручил награды выдающимся астраханцам

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл торжественный приём, посвящённый Дню России. Глава региона вручил федеральные и региональные награды жителям Астраханской области, которые ежедневно вносят вклад в развитие и процветание региона.

Среди них: работники госучреждений, представители общественных и религиозных организаций, научные сотрудники, деятели культуры и спорта, предприниматели. Всего награды получили 20 неравнодушных астраханцев.

«Благодарю наших земляков, которые своим талантом, трудолюбием и неравнодушием вносят значимый вклад в развитие Астраханской области. Вас объединяет искреннее служение своему долгу и Отечеству», – отметил Игорь Бабушкин.

Губернатор Астраханской области также подчеркнул, что заложенные многими поколениями традиции патриотизма и ответственность за судьбу Отечества – это нравственный ориентир для каждого.