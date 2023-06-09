09 Июня 2023
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Спорт Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале впервые состоится Всероссийский день футбола

Всероссийский день футбола пройдет в Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фестиваль 10 июня примут сразу несколько городов Среднего Урала – Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Новоуральск. Стоит отметить, что в российских регионах такие массовые футбольные фестивали для детей и взрослых пройдут впервые.

Так, в Екатеринбурге в манеже "Урал" состоятся финальные матчи Студенческой футбольной лиги, блицтурнир среди женских команд Свердловской области и выставочные матчи сборных команд спортсменов с церебральным параличом. Для екатеринбургских школьников, участников проекта "Футбол в школе", амбассадор Российского футбольного союза Никита Баженов и футболисты "Урала" проведут мастер-класс.

Акция "Футбол в школе". Мастер-класс от легенд сборной России по футболу в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле на стадионе "Юность" пройдут матчи городского первенства среди юношей младших возрастов. Также будет сыгран турнир среди дошкольников – участников проекта "Знакомство с футболом".

В Каменске-Уральском празднование Дня футбола начнется с турнира среди ветеранов (40+), который будет посвящен памяти тренера Ивана Мухамедзянова. После этого на стадионе "Космос" эстафету подхватят юные спортсмены, которые проведут матчи городских турниров по футболу.

В Первоуральске на стадионе "Уральский Трубник" будет организован блиц-турнир среди дворовых клубов города. Он пройдет сразу в трех возрастных категориях.

Акция "Футбол в школе". Мастер-класс от легенд сборной России по футболу в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Наконец, в Новоуральске состоятся выставочные матчи и футбольные активности. Свои матчи проведут ветераны, сыграют мужские команды в дисциплине футбол 8 на 8. Кроме этого, команды девушек сыграют с юношами младших возрастов. Также будет проведен турнир по атомболу (волейбол ногами). А в завершение Дня футбола городская команда "Кедр" встретится со старшими юношами из спортшколы №2.

Стоит отметить, что на протяжении ближайших выходных во многих городах Свердловской области пройдут матчи чемпионата региона среди мужских команд. Эти поединки также станут частью большого футбольного праздника.

Теги: футбол, праздник, матчи


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