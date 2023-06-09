09 Июня 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: admhmao.ru

Путин наградил Комарову грамотой за поддержку СВО

Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Югры Наталью Комарову за укрепление обороноспособности страны и эффективное решение задач государственной важности. Информация об этом опубликована в telegram-канале "Югра Z Официально", передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов вручил главе региона почетную грамоту. Было отмечено, что глава региона активно поддерживает участников спецоперации. В регионе действует порядка 20 видов помощи военнослужащим и их близким, включая дополнительные региональные выплаты при заключении контракта, поступлении детей в вузы.

Губернатор Югры четыре раза посещала Донбасс. При ее поддержке организована работа гумкорпуса, который доставляет гуманитарные грузы жителям освобожденных территорий и военнослужащим, необходимые материалы и технику для восстановительных работ на социальных объектах Донбасса.

Также в регионе готовы принять участников спецоперации на реабилитацию после тяжелых травм.

Теги: Наталья Комарова, спецоперация, грамота, Путин, награждение


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