09 Июня 2023
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Фото: wgeo.ru

Ненецкие законодатели просят ввести налоговые льготы для бизнеса на Севере

В Госдуму внесен законопроект о налоговых льготах малому и среднему бизнесу на Севере. Его внесло Собрание депутатов Ненецкого АО.

Они отмечают, что осуществление предпринимательской деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях сопровождается суровыми климатическими условиями, сложной транспортной логистикой, неразвитой инфраструктурой. Это ведет к дополнительным издержкам ведения бизнеса.

Кроме того, процентная надбавка и районный коэффициент являются частью заработной платы работника, в том числе и отпускных выплат, поэтому они облагаются налогом на доходы физических лиц и обязательными страховыми взносами. Также, согласно Трудовому кодексу РФ, все работодатели периодически обязаны оплачивать своим работникам стоимость проезда к месту отдыха и обратно, предоставлять работникам дополнительный отпуск продолжительностью 24 календарных дня (или 16 в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера), выплачивать увольняемому работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохраняемый за ним средний месячный заработок на период трудоустройства до шести месяцев. Все это тяжким бременем ложится на плечи северного бизнеса, который в итоге является неконкурентоспособным.

Ненецкие законодатели предлагают освободить компании Севера, относящиеся к малому и среднему бизнесу, от выплат страховых взносов с начисленных районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате работников, а также от обложения страховыми взносами освободить суммы, выплачиваемые в связи с дополнительными отпусками.

Однако Правительство против этих льгот. Там считают, что это грозит сокращением пенсий работников, зависящих как раз от суммы учтенных страховых взносов.

Теги: налоговые льготы, бизнес, север


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