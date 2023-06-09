К учителю рисования из Арамиля ворвались силовики из-за дискредитации ВС РФ

Сегодняшнее утро учителя рисования из Арамиля Дарьи Сергеевой началось не с кофе, а обысков квартиры силовиками. Девушку обвиняют в дискредитации ВС РФ, о чем сообщает 66.RU со ссылкой на адвоката учительницы Романа Качанова.

По его словам, причиной для возбуждения уголовного дела по ст. 280.3 УК РФ стала акция девушки, которую она устроила у памятника героям гражданской войны в Арамиле в годовщину начала СВО.

Почти сразу после начала обысков до Дарьи было невозможно дозвониться. Выяснилось. что ее отвезли на допрос в Сысерть, а после, вместо ареста, отправили домой с подпиской о невыезде. Как утверждает Качанов, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что это не первое сомнительное действие Дарьи Сергеевой. Осенью прошлого года девушка, будучи на избирательном участке, заполнила весь бюллетень антивоенными лозунгами. Тогда свердловчанку арестовали, после чего заставили выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей по 20.3.3 КоАП РФ. До этого девушка неоднократно высказывалась против специальной военной операции.