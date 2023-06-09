Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за продолжащихся ливней

Во Владивостоке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней, затопивших улицы, сообщил в Telegram-канале мэр города Константин Шестаков.

По его словам, из-за сильных дождей за последние сутки сильно пострадали дороги, ливневки, несколько подпорных стен, фасады и крыши многоквартирных домов и социальных объектов.

Для проведения мероприятий по ремонту будут привлекать средства резервного фонда. Сумма ущерба составляет около 370 млн рублей.

Ранее сообщалось, что июньские осадки в Приморье побили 30-летний рекорд. За последние сутки во Владивостоке выпало 110 мм осадков, это больше месячной нормы. В последний раз подобный уровень фиксировался в июне 1992 года (70,8 мм), заявил глава Примгидромета Борис Кубай.

Накануне штормовую готовность повысили в пунктах базирования Тихоокеанского флота из-за ливней в Приморском крае.