Уральское лето: в Свердловской области похолодает до минусовых температур

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются заморозки до минусовых температур. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, уже 11-12 июня в Свердловскую область поступит порция северного воздуха.

"Будет прохладно: днем 11-17 градусов. В ночь на 12 и на 13 июня не исключаются заморозки: температура +2, +7 градусов, местами до -1 градуса", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Как сообщало Накануне.RU, ранее специалисты уже предупреждали, что в Екатеринбурге резко похолодает после аномальной жары.