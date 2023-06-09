Помещение дома в Воронеже, в который попал беспилотник, было пустым, - губернатор

Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который сегодня попал беспилотник, было пустым. На момент инцидента в нём никого не было. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Троим легко пострадавшим оказана медпомощь, госпитализация не требуется, погибших нет, уточнил Гусев в своем telegram-канале. Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд. По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня.

Между тем, источник Shot заявил, что упавший в Воронеже беспилотник летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского. Якобы его начали глушить РЭБ, дрон повело, и он сбился с пути.