Экс-директора "Россети Тюмень" будут судить за получение взяток на 24 миллиона рублей

Прокурор Тюменской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала "Россети Тюмень" – Тюменские электрические сети Кирилла Стрельцова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Его обвиняют в получении взяток группой лиц по предварительному сговору на сумму более 24,5 млн руб.

По версии следствия, с февраля 2021 г. по март 2022 г. обвиняемый и два его заместителя получали взятки от руководителей подрядных организаций за способствование подконтрольным им юридическим лицам в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур, подписании исполнительной документации и своевременной оплате выполненных работ. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 26 млн руб. Среди конфискованного имущества авто AUDI-Q8 2021 года выпуска, квартиры 120 и 180 "квадратов".

Уголовные дела в отношении заместителей директора филиала выделены в отдельные производства и направлены в суд ранее. В отношении одного из пяти взяткодателей уголовное дело направлено в суд. Остальные лица освобождены от уголовной ответственности в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступлений.

Стрельцову грозит наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.







