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Общество Свердловская область
Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

Прокуратура проводит проверку в связи с забастовкой шахтеров "Мариинского прииска"

Прокуратура Асбеста начала проверку соблюдения трудовых прав сотрудников "Мариинского прииска", чьи шахтеры устроили забастовку.

На место происшествия выехал и.о. городского прокурора Егор Плеханов, который спустился к рабочим в шахту для выяснения всех обстоятельств. Выяснилось, что никаких задолженностей по зарплате компания перед рабочими не имеет. Последних осмотрел врач - все шахтеры здоровы и обеспечены едой и водой.

На предприятие также прибыли сотрудники аппарата прокуратуры области, работает мобильная приемная.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований трудового законодательства, в том числе при проведении мероприятий по сокращению работников. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, шахтерам "Мариинского прииска" в свердловском поселке Малышева предложили создать рабочую группу, куда бы помимо сотрудников, вошло руководство предприятия и представители ответственных ведомств. В случае, если рабочие будут продолжать забастовку, за этим последует увольнение.

Теги: Мариинский прииск, проверка, прокуратура, шахта, шахтер


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