09 Июня 2023
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Общество Крым
Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Все водохранилища Крыма заполнены водой, есть запас на 500 дней — вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Крымские водохранилища заполнены водой, есть запас на 500 дней, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что пять основных крымских водохранилищ имеют наполнение выше 80%. По его словам, уровень воды в Северо-Крымском канале пока не упал, но власти ожидают его обмеления.

Северо-Крымский канал с водой из Днепра начинается в непосредственной близости от дамбы Каховской ГЭС и до сих пор наполнялся самотеком – за счет перепада уровня воды. После прорыва ГЭС на Днепре придется ставить насосы, но, по словам Аксенова, этот вопрос технически не представляет сложностей.

Теги: водохранилище, крым, запас воды, марат хуснуллин


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