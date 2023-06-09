Беспилотник, врезавшийся в дом в Воронеже, мог лететь в сторону военного аэродрома, - Baza

Беспилотник, врезавшийся в жилой дом в Воронеже, мог лететь в сторону военного аэродрома "Балтимор", сообщает Baza.

Как пишет телеграм-канал, по одной из версий БПЛА сбился с курса и врезался в многоэтажку.

Между тем, источник Shot заявил, что упавший в Воронеже беспилотник летел в сторону авиационного завода на улице Циолковского. Якобы его начали глушить РЭБ, дрон повело и он сбился с пути.

Улица Белинского, на которой упал беспилотник, находится в Центральном районе города. Неподалеку находятся Воронежский госуниверситет, Спасский храм и областное правительство.

Пожара после атаки дрона не произошло. Жителей дома эвакуировали. Повреждены несколько квартир.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что число пострадавших выросло до трех. Их посекло осколками стекла, от госпитализации они отказались.