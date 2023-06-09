09 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Ростех" пригрозил бастующим шахтерам Малышевского рудника увольнением

Шахтерам "Мариинского прииска" в свердловском поселке Малышева предложили создать рабочую группу, куда, помимо сотрудников, вошло руководство предприятия и представители ответственных ведомств. В случае, если рабочие будут продолжать забастовку, за этим последует увольнение, рассказали Накануне.RU в дочерней компании "Ростеха" - "РТ-капитал".

Как сообщает компания, часть бастующих прекратила протестные действия, согласившись на конструктивный диалог. Под землей остаются 76 человек, которые по-прежнему отказываются работать. Несмотря на это, производственный процесс в шахте запущен - новая смена уже выполняет обязанности на месте.

"Мы продолжаем переговоры, верим в благоразумие инициаторов забастовки и пока оставляем для них шанс вернуться к работе. На завод прибыли представители собственника, которые еще раз будут пытаться донести до людей наши простые аргументы", - заявили в компании.

Забастовка шахтеров "Мариинского прииска"(2023)|Фото: Telegram-канал "Не для протокола"

На место приехали директор департамента управления активами "РТ-капитал" Сергей Петрин, а также министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Благодаря этому с шахтерами была достигнута договоренность о подготовке соглашения по созданию рабочей группы.

В "РТ-Капитал" подчеркнули, что объективных причин для недовольства нет, поскольку предприятие не собирается закрываться и увольнений не последует. Однако при этом подтверждают, что "шахта однозначно будет законсервирована, предприятие перейдет на открытый способ добычи, будет построена флотационная фабрика". Якобы такие шаги позволят вывести прииск на безубыточный уровень и решить стратегические задачи государства по добыче бериллия.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в РФ. В 2017 году по поручению президента Владимира Путина была осуществлена процедура по реорганизации предприятия, оно было выведено из состава Калининградского янтарного комбината и переподчинено "Ростеху".

Теги: шахтер, шахта, Мариинский прииск, рабочая группа, увольнение, РТ-капитал


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Развитие сюжета:

Ранее 09.06.2023 11:28 Мск Прокуратура проводит проверку в связи с забастовкой шахтеров "Мариинского прииска"

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