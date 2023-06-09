В Москве няню обвинили в смерти ребенка

В Москве няне предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности своему подопечному.

По данным следствия, 8 июня вблизи жилого дома на улице Кустанайская обнаружен трехлетний мальчик. У него были травмы, характерные для падения с большой высоты, сообщает Главное следственное управление СКР по Москве. Пострадавший умер от травм.

Обвиняемая является знакомой матери погибшего мальчика, и по просьбе последней систематически присматривала за ребенком. Ребенок, оставшись без присмотра, выпал из окна балкона квартиры, расположенной на седьмом этаже.