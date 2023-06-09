Уральского автохама Игоря Новоселова задержали в Березовском

На Среднем Урале задержали автохама Игоря Новоселова. Он был в федеральном розыске.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, молодой человек был осужден приговором Березовского городского суда по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Ему было назначено 1 год и 3 месяца лишения свободы условно.

"Он скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН. Наказание не отбывал, по данному факту сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН был объявлен в федеральный розыск. Также гражданин находился в розыске за сотрудниками полиции", - рассказали в ведомстве.

В итоге сотрудники отдела розыска ГУФСИН нашли Новоселова на территории Березовского городского округа. По решению суда уралец заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что Игорю Новоселову грозит два года колонии за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии.