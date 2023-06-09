09 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Reuters/Andreas Gebert

СМИ: На российскую сеть Adidas нашлись покупатели

На российскую сеть магазинов Adidas нашлись покупатели. И если переговоры закончатся успехом, уже в этом году сеть может возобновить работу в том или ином формате – в зависимости от того, кому все же будет продан актив.

Основными претендентами на актив являются турецкая сеть FLO Retailing и ближневосточная Daher Group, передают "Ведомости".  

Если сеть продадут туркам, то, скорее всего, она будет переименована в созвучное Adidas название и станет продавать оригинальный товар, поставленный в РФ параллельным импортом. Если покупателем станет Daher Group, то магазины могут получить полностью обновленный ассортимент, никак не связанный с Adidas.

Теги: adidas, сеть магазинов, сделка


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