09 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Якушев призвал владельцев предприятий гнаться не за роскошью, а за развитием промышленности

В 2022 году инвестиции в основной капитал в Уральском федеральном округе выросли на 10% до 4 трлн рублей. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на пленарной сессии Всероссийского форума "От импортозамещения к технологическому суверенитету" сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

По словам полпреда, необходимо решить непростую задачу по обретению технологического суверенитета. Уральские предприятия, научное сообщество вносят весомый вклад в дело импортозамещения. Тем не менее, как отметил Якушев, необходимо констатировать, что мы только в начале пути.

"Мы должны честно признаться себе в том, что впереди громадный и титанический труд. Нам необходимо выстроить слаженное взаимодействие образования, науки и бизнеса. Для этого уже создано 2 научно-образовательных центра, принято решение о строительстве трех межуниверситетских кампусов. Половина из шести субъектов Уральского федерального округа будут иметь такие кампусы, это хорошее подспорье в деле развития науки", - подчеркнул он.

Якушев отметил, что решать задачи импортозамещения в прежнем режиме нельзя, нужен мобилизационный подход. В качестве примера он привёл оборонно-промышленный комплекс, сотрудники которого "обеспечивают обороноспособность и независимость страны".

Рабочий завода "Уральские локомотивы"(2022)|Фото: Накануне.RU

При этом он подчеркнул, что деньги на эти цели найдут. Так, в 2022 в УрФО инвестиции в основной капитал выросли на 10% до 4 трлн руб. Порядка 60% из них - это собственные средства предприятий. При этом Якушев отметил, что когда мы говорим о технологическом рывке, о новых технологиях, о технологическом суверенитете, нужно больше рассуждать не о деньгах, а о менталитете.

"Когда у нас история с санкциями началась и начали выявлять активы богатых и не очень богатых людей за рубежом, оказалось деньги-то есть у нас в стране. Наверное, надо просто ставить правильные приоритеты. Сегодня должно быть модным и крутым не когда ты ездишь на красивый дорогой машине, имеешь какую-то недвижимость за рубежом, а когда ты вкладываешь средства в технологии, в развитие нашей промышленности, науки и технологическое развитие нашей страны. Вот это должно стать модным, престижным", - подчеркнул он.

Теги: Владимир Якушев, инвестиции в основной капитал


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