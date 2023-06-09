Министр промышленности Перестронин приехал к бастующим шахтерам на разговор

Министр промышленности и науки в Свердловской области Сергей Перестронин прокомментировал забастовку шахтеров "Мариинского прииска". Перестронин подтвердил, что ситуация возникла из-за ничем не подтвержденных слухов. Пока никаких приказов о ликвидации шахты и сокращений нет.

"До сих пор плана на ликвидацию шахты нет, уведомление на руки никто не получал. Приказа о ликвидации или чего-то нет. Я спросил, мне говорят: "Нет у нас ничего". А на основании чего слухи-то? "Ну вот кто-то нам сказал, что закрываем и прочее". Вот тех, кто это сказал, нужно было спросить: "Кто это сказал?" - эмоционально прокомментировал забастовку Перестронин "4 каналу".

Напомним, сегодня утром в поселок Малышева (Свердловская область) прибыли представители дочерней компании "Ростеха" - "РТ-капитал", также для разговора с шахтерами.

Вчера около 100 шахтеров начали забастовку и отказались подниматься на поверхность из-за слухов о консервации шахты и увольнении 180 сотрудников. Как заверили власти, массовых сокращений не будет, но для высвобождаемых работников уже действительно идет поиск рабочих мест в регионе. В "Ростехе" подтвердили информацию о консервации шахты с переходом на открытый метод добычи и при этом обвинили бастующих в том, что они "поднимают на уши коллектив", пригрозив жесткими мерами. После этого стало известно о решении прервать забастовку со стороны 25 человек, в шахте осталось еще 76 работников.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в РФ. В 2017 году по поручению президента Владимира Путина была осуществлена процедура по реорганизации предприятия, оно было выведено из состава Калининградского янтарного комбината и переподчинено "Ростеху".