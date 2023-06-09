В шести регионах снова попробуют снизить бюрократическую нагрузку на учителей

В школах шести регионов в этом году пройдет эксперимент по сокращению бюрократической нагрузки на учителей. Об этом сообщила советник руководителя Рособрнадзора Наталья Алтыникова на установочном совещании в Комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Рособрнадзор занимается вопросом снижения бюрократической нагрузки в системе образования уже два года. В прошлом году вышел приказ Минпросвещения РФ, который ограничил перечень обязательных к заполнению школьными учителями документов. Правда, многие учителя пишут в сети, что никакого снижения бюрократической нагрузки они не почувствовали.

В ходе эксперимента будут апробированы новые подходы. Алтыникова, которая является руководителем-координатором межведомственной рабочей группы по снижению бюрократической нагрузки в системе образования, отметила, что в нем будут участвовать 22 школы из шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Пензенской, Нижегородской и Новосибирской областей.

Сейчас разработаны поправки в закон об образовании, которые наделят Минпросвещения и Минобрнауки правом формировать перечни обязательной документации для педагогов и образовательных организаций всех уровней. Также планируется разработать типовые формы документов, которые будут более понятными.

Нужно решить четыре основные задачи:

• уменьшить объема базовой документации, которую ведут учителя;

• уменьшить объемы мониторинга в системе образования;

• оптимизировать информационные системы;

• сократить количество запросов в образовательные организации.

Алтыникова анонсирует, что лишние документы будут отброшены до 1 марта 2024 года.

В декабре 2022 года мониторинг Общественного совета при Рособрнадзоре показал, что 60% учителей по-прежнему заполняют документы, которых нет в перечне пяти обязательных, утвержденном Минпросвещения. Учителя жалуются на огромное количество каких-то таблиц, которые им нужно сдавать для разных органов, опросов, которые нужно проводить, отчетов и т.п. Причем все это сдается как в электронном, так и бумажном виде.