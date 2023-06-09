В Тюменской области население деревни пять лет лечили в аварийном здании

Население деревни пять лет лечили в аварийном здании, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Иск был вынесен в интересах пациентов Комиссаровского фельдшерско-акушерского пункта о признании незаконным бездействия и возложения обязанности по организации медицинской помощи. Прокуратура провела проверку Викуловской районной больницы на предмет создания и замены фельдшерско-акушерских пунктов.

Было установлено, что здание Комиссаровского ФАПа является аварийным. В помещении ФАПа повреждены стены, есть дефекты в покрытии пола, потолка, подоконников, оконных откосов, оконных рам. В кабинах приема нет умывальника и горячего водоснабжения. В процедурном кабинете нет смесителя с бесконтактным управлением, не оборудована дополнительная раковина для обработки инструментов, выгребной септик отсутствует.

В таком состоянии здание находится с 2018 года. Выездной характер оказания медицинской помощи не способен решить вопрос доступности населения к медицинской помощи, поскольку в состав населения входят дети, пенсионеры и инвалиды.

Суд возложил на бюджетное учреждение обязанность по организации оказания медицинской помощи в помещении, расположенном на территории деревни Комиссаровка, пригодном для использования и соответствующем необходимым требованиям, в течение девяти месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.



Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.