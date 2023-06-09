Если Россия изменит цели СВО, то появится возможность для мирного соглашения – министр обороны Украины

Если Россия пойдет на изменение заявленных ранее целей военной операции, то появится возможность для мирного соглашения, сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что Украина может жить мирно, "неоккупированной, нормально по-добрососедски со всеми соседями".

Резников считает, что задекларированные ранее Москвой цели СВО – денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины – могут просто "стереть нацию украинскую с лица земли".

Накануне об ожидании смены целей России заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он сказал, что власть должна "обозначить так или иначе, то есть окончательно".

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константин Затулин ("Единая Россия") отметил, что до сих пор ни одна из заявленных в начале СВО целей не достигнута.