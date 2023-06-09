ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО "Ураган", есть раненые

ВСУ выпустили несколько ракет из РСЗО "Ураган" по Белгородской области, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, три ракеты были выпущены 8 июня вечером со стороны Волчанска. Все они были сбиты. Осколками повреждены около 10 автомобилей и несколько домов в поселке Разумное.

Кроме того, ВСУ обстреляли "Градами" город Шебекино, пишет Baza. Всего было выпущено около 80 снарядов. В результате обстрела были повреждены несколько зданий.

Как сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, при ночных обстрелах Белгородской области со стороны украинских войск пострадали три человека. Над Белгородом и Белгородским районом ночью работала ПВО.

"В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда", - написал Гладков. Также, по словам губернатора, после обстрела есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном.