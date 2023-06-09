09 Июня 2023
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Общество В России
Фото: &quot;Движение первых&quot;

"Движперы" выбрали лучшим детским проектом в интернете "Школоту"

Победителем спецноминации "Выбор первых" национальной премии интернет-контента стала "Школота". Об этом сообщил председатель правления движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.
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"Очень крутое развлекательно-образовательное шоу из короткометражек. Всем рекомендую!" - написал Гуров, поблагодарив за премию Институт развития интернета.

Институт, в свою очередь, заявляет, что создает и продвигает социально значимый интернет-контент.

"Школота", однако, не всем пришлась по душе.

"Создатели", что вы делаете с нашими детьми, что у вас в головах! Полная дебилизация детей. Вы - психопат!" - написали комментарий в "Рутубе" под роликом.

"Что за хрень?" - возмутился другой пользователь.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов считает, что выбор "Школоты" прекрасно характеризует движение. Чистота языка, речевая культура, уважительное общение - все на уровне ФГОС и программы по русскому языку, сыронизировал Богданов, которого забанили у Гурова, а его сообщения об искажении русской речи в текстах поддерживаемого движением песен удалили.

"Ничего необычного: официальные лица, занимающие должности не по делу и админы их каналов ведут себя вполне предсказуемо", - написал он.

Он раскритиковал планы руководства "движперов" в начале следующего учебного года всех детей в начальной школе на линейках 1 сентября принять в "орлята" - младшее звено движения. В то время как раньше в "октябрята" и в "пионеры" не принимали всех подряд, это надо было еще заслужить.

"Прислали сценарий линейки (причем, "рекомендованной" именно на 1 сентября) - клятва как у пионеров, галстуки, значки… Просто так, с бухты барахты. Всех "принять". Сказал президент о пионерии подумать - дуболомы в "движперах" "подумали", - подытожил Богданов.

Ранее Гуров говорил, что участие в движении — дело добровольное и загонять туда никого не будут.

Теги: движение, первых


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