В Екатеринбурге нашли водителя автобуса, игравшего в телефон за рулем

В Екатеринбурге оштрафуют водителя автобуса, игравшего в телефон прямо во время движения.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении ГИБДД, в Госавтоинспекцию поступила видеозапись, на которой водитель, управляя автобусом "052" маршрута, во время движения пользовался мобильным телефоном – увлекательно играл в игру. При этом шофер отвлекался от управления транспортным средством.

Полицейские быстро установили водителя: им оказался 58-летний мужчина, имеющий водительский стаж в 40 лет, 11 из которых – управления автобусом. Нарушителя привлекли к административной ответственности, ему грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Водитель уже пообещал, что больше не станет нарушать Правила дорожного движения и будет предельно внимательным на дороге.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга призывают водителей общественного транспорта не отвлекаться на посторонние предметы. Из-за этого внимание от дорожной обстановки значительно уменьшается, а риск возникновения ДТП растет.