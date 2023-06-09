Чистая прибыль Сбера за неполные полгода приблизилась к 600 миллиардам рублей

Чистая прибыль Сбербанка в январе-мае 2023 года составила 589 млрд руб. (по российским стандартам бухгалтерского учета). Рентабельность капитала составила 23,9%, а достаточность общего капитала составила 13,5% при рекордных дивидендах в 565 млрд руб.

"Потребительская и деловая активность продолжают восстанавливаться, темпы роста кредитования сохраняются на высоком уровне. В этом месяце (мае – прим. ред.) мы выдали максимальный с начала года объем кредитов — 2,4 трлн руб. частным и корпоративным клиентам. Совокупный кредитный портфель вырос на 8.6% с начала года и превысил 33 трлн руб.", - рассказал председатель правления Сбера Герман Греф.