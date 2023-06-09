Астраханцы продолжают помогать луганчанам - будут строить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин по поручению главы региона Игоря Бабушкина посетил медицинские учреждения сел Кременского района (ЛНР), в том числе Новую Астрахань. Здесь совместно с руководством муниципалитета определили место под строительство новой врачебной амбулатории, сообщили в пресс-службе астраханского минздрава.

Ранее необходимость строительства медицинского учреждения в селе Новая Астрахань подтвердили в минздраве Луганской Народной Республики.

Александр Буркин провёл рабочее совещание совместно с директором территориального фонда ОМС Султаном Нахушевым и руководством ТФОМС ЛНР. Участники мероприятия обсудили вопросы обеспечения населения региона медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования.

Также рассмотрели вопросы по организации профилактических мероприятий: диспансеризации взрослого населения, вакцинации и работы выездных медицинских бригад.

Медики Астраханской области регулярно выезжают на подшефные территории для оказания помощи и проведения диспансеризации.