09 Июня 2023
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Общество ДНР и ЛНР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханцы продолжают помогать луганчанам - будут строить новую врачебную амбулаторию в селе Кременского района

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин по поручению главы региона Игоря Бабушкина посетил медицинские учреждения сел Кременского района (ЛНР), в том числе Новую Астрахань. Здесь совместно с руководством муниципалитета определили место под строительство новой врачебной амбулатории, сообщили в пресс-службе астраханского минздрава. 

Ранее необходимость строительства медицинского учреждения в селе Новая Астрахань подтвердили в минздраве Луганской Народной Республики. 

Александр Буркин провёл рабочее совещание совместно с директором территориального фонда ОМС Султаном Нахушевым и руководством ТФОМС ЛНР. Участники мероприятия обсудили вопросы обеспечения населения  региона медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования.  

астраханцы в кременной(2023)|Фото: astrobl.ru

Также рассмотрели вопросы по организации профилактических мероприятий: диспансеризации взрослого населения, вакцинации и работы выездных медицинских бригад.  

астраханцы в кременной(2023)|Фото: astrobl.ru

Медики Астраханской области регулярно выезжают на подшефные территории для оказания помощи и проведения диспансеризации.

Теги: кременской район, амбулатория, лнр, игорь баьушкин


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