09 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Глава Крыма считает, что цели СВО будут скорректированы

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что ситуация в зоне боевых действий меняется постоянно, предположив в связи с этим, что цели СВО будут скорректированы.

"Я лично не сомневаюсь", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

Он отметил, что цели СВО ранее сформулировал президент России Владимир Путин, который продолжает говорить о них.

По словам главы Крыма, он изначально полагал, что если большая часть Украины не будет демилитаризована, то страна быстро вступит в НАТО и ЕС.

Ранее стало известно, что в "Единой России" проводят консультации по поводу публичных высказываний члена фракции, первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. 1 июня он заявил, что сейчас РФ находится в сложной ситуации, когда ни одна из первоначально заявленных целей СВО не выполнена, и требуется "перевод не только промышленности, но и жизни на военные рельсы".

По его словам, Россия не достигла ряда заявленных целей военной операции, в том числе того, что касается нейтрального статуса Украины, ее "денацификации" и "демилитаризации", а также защиты населения Донбасса.

Теги: аксенов, сво, спецоперация


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