Питьевая вода в Новой Каховке соответствует санитарным нормам - водоканал

В Новой Каховке питьевая вода соответствует санитарным нормам, заявили в лаборатории новокаховского городского водоканала.

Пробы были отобраны 7 и 8 июня из артезианских скважин и распределительной сети города. "По химическим и бактериологическим показателям анализы питьевой воды соответствуют санитарным нормам", - говорится в сообщении водоканала.

Накануне сообщалось, что эксперты Роспотребнадзора не выявили отклонений от нормативных показателей в пробах питьевой воды, взятых в 20 населенных пунктах в Херсонской области. Все они располагаются ниже по течению Днепра после разрушенной Каховской ГЭС. Пробы питьевой воды Роспотребнадзор собирается проводить ежедневно, раз в два дня будет изучаться состояние воды в Черном море на побережье Херсонской области и в Крыму.