09 Июня 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Скейт-парк RCC Extreme в Екатеринбурге примет соревнования по BMX-фристайлу

С 14 по 15 июня скейт-парк RCC Extreme в Екатеринбурге впервые примет всероссийские соревнования по BMX-фристайлу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

На аллее рядом с КРК "Уралец" встретятся сильнейшие спортсмены Урала. Проведение мероприятия всероссийского статуса стало возможным благодаря современному оснащению площадки. Теперь победители экстремальных состязаний смогут получить звание мастера спорта в своей дисциплине.

Предварительная программа мероприятия:

  • 14 июня, 12.00 – регистрация спортсменов, раскатка
  • 16.00 – квалификационные заезды
  • 15 июня, 16.00 – открытые тренировки в дисциплине
  • 17.00 – финальный этап соревнований
  • 20.00 – награждение победителей.

В пятницу, 16 июня, там же пройдут городские соревнования "Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme". В рамках открытых соревнований свои навыки в дисциплинах "самокат стрит", "самокат парк", "ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит" смогут показать все желающие от 6 лет.

открытие скейт-парка RCC EXTREME(2022)|Фото: Накануне.RU

Предварительная программа мероприятия:

  • 16 июня, 16.00 – регистрация спортсменов, раскатка
  • 17.00 – квалификация в возрастных группах и дисциплинах
  • 20.00 – награждение победителей.

Программа мероприятий может быть скорректирована организаторами в случае неблагоприятных погодных условий.

Напомним, новый скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров был построен в 2022 году. 22 апреля 2023 года состоялось открытие летнего сезона. Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и доступно для всех желающих. Оснащение спота подходит для тренировок как профессионалов, так и начинающих спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и другом гоночном оборудовании. Площадка стала одной из самых крупных и современных на Урале и в России.

В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие. Разработкой конструкций площадки занималась уральская команда.

Скейт-парк RCC Extreme доступен для свободного посещения в течение всего сезона. В день мероприятий доступ на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет, при наличии паспорта.

Теги: скейт-парк, соревнования, Екатеринбург


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