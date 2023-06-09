Наталья Комарова внесла изменения в структуру правительства региона

Губернатор Югры Наталья Комарова внесла изменения в структуру правительства региона. Информация об этом опубликована в telegram-канале "Югра Z Официально", передает корреспондент Накануне.RU.

Введена государственная должность директора департамента информационных технологий и цифрового развития — заместителя губернатора автономного округа, на которую с 8 июня назначен директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Также произошли кадровые изменения в департаменте экономического развития Югры. 9 июня 2023 года покидает пост директора департамента — заместителя губернатора региона Роман Генкель в связи с переходом на новое место работы.

Исполнение обязанностей директора департамента экономического развития — заместителя губернатора Югры с 10 июня возложено на Владимира Утбанова, заместителя руководителя ведомства.