09 Июня 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Наталья Комарова внесла изменения в структуру правительства региона

Губернатор Югры Наталья Комарова внесла изменения в структуру правительства региона. Информация об этом опубликована в telegram-канале "Югра Z Официально", передает корреспондент Накануне.RU.

Введена государственная должность директора департамента информационных технологий и цифрового развития — заместителя губернатора автономного округа, на которую с 8 июня назначен директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Также произошли кадровые изменения в департаменте экономического развития Югры. 9 июня 2023 года покидает пост директора департамента — заместителя губернатора региона Роман Генкель в связи с переходом на новое место работы.

Исполнение обязанностей директора департамента экономического развития — заместителя губернатора Югры с 10 июня возложено на Владимира Утбанова, заместителя руководителя ведомства.

Теги: Наталья Комарова, структура правительства, новая должность, кадровые перестановки, Павел Ципорин, Роман Генкель, Владимир Утбанов


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