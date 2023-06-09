Уровень воды в Каховском водохранилище за сутки упал еще на метр – "Укргидроэнерго"

В Каховском водохранилище продолжает снижаться уровень воды, утром 9 июня он составил 11,74 м, заявили в "Укргидроэнерго". За сутки уровень воды снизился еще на метр, в общей сложности он упал уже на 4,7 метра.

В компании считают, что под водой находится более половины здания разрушенной Каховской ГЭС, и земляная вставка между шлюзом и станции тоже под водой и продолжает разрушаться.

"Гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" продолжают максимально аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пробелов по окончании сброса Каховского водохранилища", - заявили в компании.