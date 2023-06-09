В России не вводили ограничения для деятелей культуры, уехавших из страны на фоне спецоперации

В России не вводили ограничения для деятелей культуры, уехавших из страны на фоне спецоперации. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Сейчас про спецоперацию в разных стадиях есть уже четыре игровых проекта при поддержке Министерства культуры и Фонда кино, сказала Любимова в интервью "Известиям". И масса неигровых – тех, что делают российские военкоры. Это и есть основа, кинолетопись, которую, возможно, будут каталогизировать, систематизировать и осмыслять десятилетиями, уточнила министр.

Напомним, в конце прошлого года в Госдуме привели детали создаваемых поправок, согласно которым, для покинувших Россию граждан вырастут налоги. Разрабатываемые документы предусматривают исключение для нерезидентов возможность работать в режиме самозанятых, то есть иметь пониженное налогообложение, а также предусматривают повышение налогов для уехавших индивидуальных предпринимателей. После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал тех, кто покинул Россию после начала СВО и мобилизации, врагами общества и предложил полностью отрезать их от источников доходов в России.

Сенатор Сергей Цеков высказал мнение, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам специальной военной операции.