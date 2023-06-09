09 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Прокуратура Москвы

Екатеринбурженка получит миллион за смерть сына по вине УК

Управляющая компания ООО "Фонд Радомир" выплатит жительнице Екатеринбурга 1 млн рублей за смерть ее сына. Мужчина поскользнулся на наледи, в результате чего получил травмы, от которых скончался.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, трагедия произошла 30 ноября 2022 года у дома №55 Б по улице Гагарина. За содержание придомовой территории отвечала управляющая компания ООО "Фонд Радомир". В ее же обязанности входила очистка территории от наледи, однако сделано этого не было. Как результат, во время падения местный житель получил серьезные травмы при ударе о землю, от которых позднее скончался.

Мать погибшего обратилась в суд с требованием взыскать с УК компенсацию морального вреда. Прокурор поддержал потерпевшую.

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление и взыскал с ООО "Фонд Радомир" 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Судебный акт не вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, УК, наледь, смерть, суд


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